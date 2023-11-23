91-летний австрийский миллионер ищет невесту: какие требования к претенденткам

Австрийский миллионер и владелец строительной компании Рихард Люгнер объявил о своих намерениях найти свою седьмую жену. В своей избраннице он будет искать ум и способность помогать ему вести бизнес.

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Как сообщает BILD, Люгнер, известный как "строительно-светский лев", сейчас находится в поисках волшебной сожительницы, и его требования поражают своей необычностью. "Размер груди не имеет значения – она должна быть красивой и умной", – отметил миллионер.

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Это уже седьмой поиск любви Люгнера, который ранее был женат шесть раз, включая брак с Кэти Шмитц в 2014 году, когда ему было 81 год. Однако пара развелась через два года.

"Жить нужно активно, даже в любви! Мне все еще нравится быть активным, и я действительно хочу быть с кем-то", – признал Люгнер.

По его словам, избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы быть ему поддержкой. Важнее для бизнесмена – ум и сознание женщины, а не ее внешность.

"Маленькая, высокая, цвет кожи – не имеет значения. Она должна быть умной, но неважно, брюнетка она, шатенка или блондинка… Она должна быть просто милой", – добавил Люгнер.

Неблагоприятные опыты прошлых отношений не снимут с австрийского миллионера веру во вновь обрести любовь, а его сердце продолжит пульсировать в ритме активной и стильной жизни.

Напомним, в Англии женщина вторично родила разноцветные близнецы. Первые близнецы с разным цветом кожи появились на свет в 2001 году, а вторые девочки родились в 2009 году.

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