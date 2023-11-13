Активизировалась магнитная буря: какие последствия для здоровья и как защититься

В результате повышенной активности Солнца ноябрь показался серьезным испытанием для метеозависимых людей из-за продолжающихся уже неделю мощных магнитных бурь.

Видео дня

Пик геомагнитных колебаний уже пройден, однако 13 ноября магнитные бури все еще останутся мощными. Центр Meteoagent прогнозирует сегодня К-индекс активности на уровне 4 баллов.

Во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями. В частности, у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии, возможны перебои в работе сердца и резкие скачки артериального давления.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

В момент магнитных колебаний организм обычно самостоятельно борется с естественным явлением, однако метеозависимые могут испытывать головную боль, утомляемость, апатию, нехватку сил, головокружение.

Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:

слабость, быструю утомляемость;

утрату аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;

головокружение;

головные боли, мигрень;

повышение и понижение артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышку;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.

Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Во-первых, старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.

Во-вторых, следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.

Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.

Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.

Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.

Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!