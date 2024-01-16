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"Аленка" с крабовыми палочками: Как приготовить простой и сытный салат на каждый день

Игорь Романько

Как сделать салат Аленка с крабовыми палочками

Классический салат с крабовыми палочками уже давно стал привычным гостем на наших столах. Но если вы хотите удивить своих гостей необычным и вкусным блюдом, попробуйте приготовить салат "Аленка".

Секретами приготовления поделились на сайте "Телеграф". Для того чтобы грибы получились более ароматными, их можно обжарить с чесноком. Если вы не любите лук, его можно не добавлять в салат. Для более нежного вкуса салат можно заправить не только майонезом, но и сметаной или йогуртом.

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Ингредиенты:

  • Шампиньоны - 750 г
  • Крабовые палочки – 400 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Огурцы свежие – 4 шт.
  • Майонез – 100 г
  • Зелень петрушки – 1 пучок
  • Лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Грибы почистите, вымойте и нашинкуйте произвольными кусочками.
  2. Лук также почистите и мелко нашинкуйте. Поджарьте на разогретой сковороде вместе с грибами до готовности.
  3. Огурцы вымойте и нарежьте кубиками, а очищенные крабовые палочки – соломкой.
  4. Яйца отварите вкрутую, дайте им остыть, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
  5. В салатнике смешайте подготовленные ингредиенты, посолите, добавьте измельченную петрушку. Заправьте майонезом салат, тщательно перемешайте и подавайте на стол.

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