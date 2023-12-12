Аллергия на холод: симптомы и методы лечения

Кожа человека может реагировать на холод и мороз в виде потрескавшихся губ, сухости рук и покраснения открытых участков тела. Однако некоторые признаки могут указывать на холодовую аллергию, которую следует лечить.

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Об этом сообщила врач-аллерголог по медицинской сети "Добробут", Наталья Москвина, по информации " Украинской правды".

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Симптомы холодовой аллергии

Среди наиболее распространенных симптомов аллергии на холод – покраснение кожи, образование зудящих волдырей и высыпаний, а также отек конечностей. Врач объясняет, что эти проявления могут возникать как на открытых, так и закрытых участках тела, иногда немедленно после контакта с холодом, а иногда с задержкой. Лечение холодовой аллергии рекомендуется проводить после консультации врача, используя противоаллергические препараты и защищая кожу от холода, поскольку обычно при холодовой аллергии проявляется сильный зуд и возможный отек тела.

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