Аллергия у кошек: как проявляется и когда следует идти к ветеринару

Аллергия на еду – распространенная проблема у кошек, которая может значительно ухудшить их самочувствие и качество жизни. Аллергия на еду для кошек может быть очень опасна. Если вы заметили у своего кота любой из симптомов аллергии, важно немедленно обратиться к ветеринару. Об этом пишет РБК.

Что может вызвать аллергию у кошек:

Белок: наиболее частыми аллергенами являются индейка, ягнятина, баранина, рыба и яйца.

наиболее частыми аллергенами являются индейка, ягнятина, баранина, рыба и яйца. Зерновые: пшеница, кукуруза, рис и другие злаки могут вызвать аллергию.

пшеница, кукуруза, рис и другие злаки могут вызвать аллергию. Молочные продукты: молоко, творог и другие молочные продукты могут быть аллергенами для некоторых кошек.

молоко, творог и другие молочные продукты могут быть аллергенами для некоторых кошек. Консерванты, красители и ароматизаторы: эти искусственные компоненты корма могут вызвать аллергические реакции.

Симптомы аллергии на еду у кошек:

Кожный зуд: кот может постоянно вылизывать кожу, нервничать, пытаться раскусать себя.

кот может постоянно вылизывать кожу, нервничать, пытаться раскусать себя. Покраснение и раздражение кожи: на коже могут появиться сыпь, ранки, перхоть.

на коже могут появиться сыпь, ранки, перхоть. Выпадение шерсти: аллергия может привести к выпадению шерсти, тусклости и ломкости.

аллергия может привести к выпадению шерсти, тусклости и ломкости. Проблемы с пищеварением: диарея, рвота, запор, вздутие живота.

диарея, рвота, запор, вздутие живота. Другие симптомы: чихание, хрипение, кашель, выделение из глаз или носа, потеря аппетита.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Диагностика аллергии на еду:

Для диагностики аллергии ветеринар соберет анамнез, проведет осмотр кота и назначит исследование.

Элиминационная диета: кот в течение 6-8 недель будет питаться специальным гипоаллергенным кормом.

кот в течение 6-8 недель будет питаться специальным гипоаллергенным кормом. Аллергопроб: ветеринар может провести аллергопробы, чтобы определить, на какие именно продукты аллергическое животное.

Лечение аллергии на еду:

Важнейший шаг в лечении – это переход на гипоаллергенный корм, не содержащий аллергенов. Ветеринар может назначить антигистаминные или стероидные препараты для уменьшения симптомов аллергии. Важно также давать коту много свежей воды, поддерживать гигиену его шерсти и места обитания.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!