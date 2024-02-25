Американка сбросила 98 кг благодаря одной простой закуске: фото до и после

Эми Сатер из США сбросила 98 килограммов благодаря употреблению миндаля. Женщина в течение 5 лет ела горсть миндаля каждый день, что помогло ей нормализовать уровень сахара в крови, избавиться от лекарств против диабета и значительно похудеть.

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Эмми в течение многих лет боролась с лишним весом. Ее вес достигал 176 килограммов, и она постоянно испытывала усталость и дискомфорт. Женщина перепробовала множество диет, но ничего не давало устойчивого результата, пишет портал Woman's World.

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Все изменилось, когда Эми начала есть миндаль. По совету диетолога, она включила горсть миндаля в свой ежедневный рацион. Миндаль богат клетчаткой, белок и полезными жирами, благодаря чему он надолго дает ощущение сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Уже несколько месяцев спустя Эми заметила значительные изменения. Она начала терять вес, ей стало больше энергии, а уровень сахара в крови нормализовался. Благодаря миндалю Эми удалось отказаться от лекарства против диабета.

За 5 лет Эми скинула 98 килограммов. Ее размер одежды с 32 уменьшился до 8-10. Сейчас Эми ведет активный образ жизни, ест здоровую пищу и регулярно употребляет миндаль.

Употребление миндаля может помочь вам похудеть, улучшить здоровье и самочувствие.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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