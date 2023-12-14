Амулет на богатство: Какой обряд со свечой нужно провести, чтобы привлечь в жизнь деньги

Чтобы привлечь в свою жизнь деньги, наши предки изготовляли талисманы из восковых свечей. Для этого они покупали в церкви пять белых свечей и зажигали утром дома.

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Когда все свечи догорали, теплый воск собирали в один шарик, а после охлаждения клали его в кошелек. Верили, что такой амулет привлечет деньги и удачу в ближайшее время, пишет РадиоТрек.

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Дополнительно, для привлечения богатства на дно неглубокой миски наливали чистую воду и бросали на дно медную монету. Затем зажигали свечу зеленого цвета и держали над миской, чтобы воск капал в воду.

После этого воду выливали на землю, а монету хранили как денежный талисман в своем кошельке, не показывая ее никому.

Также во время восходящей Луны брали две свечи красного или зеленого цвета, ставили одну напротив одной и поджигали. Между свечами ставили два маленьких зеркала, а посередине бросали горсть монет, чтобы их отражение было видно в зеркалах.

Ожидали, пока свечи сгорят, после чего складывали монеты в мешочек из ткани и носили с собой в течение семи дней.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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