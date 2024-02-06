Аномальная погода прогнозируется в феврале: синоптик сказал, где ждать плюс 20

Февраль 2024 года в Украине будет теплым и достаточно влажным. Синоптики прогнозируют аномальное тепло в середине месяца.

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Как сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, средняя температура за месяц ожидается выше нормы на 2-5 градусов, колеблясь в пределах -2…+4. Высокие температурные показатели ожидаются на западе, юге и в центре страны.

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В начале месяца возможно прогревание воздуха до +10°C, а ближе к середине февраля – до +15…+20°C.

Осадки ожидаются умеренно в течение всего месяца. Их общее количество составит 30-70 мм, местами на западе – до 80-110 мм. Снежный покров будет наблюдаться эпизодически, преимущественно на западе, севере и востоке. Большая часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно на юге и в Крыму.

Возможны резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер до 15-22 м/с.

В целом, февраль 2024 ожидается неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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