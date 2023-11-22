''Антитела'' отказали незрячему военному, скандал прокомментировал Вусик (видео)

Утративший зрение на войне военный Виталий Верес обвинил группу "Антитела" в отказе предоставить разрешение использовать песню "Фортеця Бахмут" для сопровождения его видео об истории того, как ему было на войне и как он получил ранение, которое сделало его незрячим.

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В своем ТикТоке воин опубликовал видео, в котором рассказал, написал о своей просьбе соучредителю группы Сергею Вусику. Вереск сначала написал Сергею в Instagram, а затем, когда ответа не получил, написал в Telegram.

"По какой радости мы должны это делать и давать вам разрешение преподавать наши песни?", – ответил ему Усик по просьбе о разрешении.

Соучредитель группы также поинтересовался, почему она должна предоставлять такое право, тем более что таких, как Виталий – тысячи. Он напомнил, что музыканты группы тоже воюют.

"Нас таких тысячи, и мы сами не исключение. Как это касается песни и чтобы мы еще вас отмечали? Вы изучайте информацию о том, где, с кем, сколько, воевали музыканты "Антител", и я, в том числе. Все в открытом доступе", – прозвучало в ответе Сергея.

Виталия возмутила такой ответ и он записал видео, в котором поинтересовался, действительно ли группа "Антитела" знает, о чем поет, когда записывает песня подобные "Фортеци Бахмут".

После того как в соцсетях разгорелся скандал из-за этой переписки, Сергей Вусик записал видео, в котором извинился перед военнослужащим Вересом.

"Я признаю, что был не прав. Я никоим образом не хотел обидеть или унизить военного. Да, я не разобрался и не углубился в то, с кем разговариваю… Ответил довольно резко", – признал он.

Вусик добавил, что трек "Фортеця Бахмут" выложен в свободный доступ для использования без каких-либо запретов.

Он заверил, что не собирался оскорблять Вереса. "Потому что сам соавтор песни, написанной из собственного пережитого на войне, на которой я был с первого дня добровольцем, рядом с такими же военными, теряя друзей. Мы поддерживаем раненых военных по всему миру, и взяли под опеку детей погибших наших собратьев .Антитела всегда имели принципиальную гражданскую позицию, и с 2014 года были рядом с вооруженными силами как волонтеры и как военные с 24 февраля 2022 года", — заверил соучредитель "Антител".

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