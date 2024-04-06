Апрельский уход: как защитить розы от тли и стимулировать их рост

Розкішні троянди - втілення краси в будь-якому куточку саду. Вони не лише зачаровують своїм цвітінням протягом усього сезону, а й потребують уважного догляду. Зокрема, особливо важливим етапом є своєчасне обприскування.

Згідно з порадами SE, перше обприскування розарію рекомендується проводити вже у квітні. Цей захід сприяє не тільки активізації росту кущів, а й ефективно захищає їх від шкідників, таких як попелиця. Для цього використовується засіб на основі дріжджів.

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Як приготувати добрива для троянд із дріжджів

Дрожжи играют роль защитного щита против грибковых заболеваний и обогащают растения необходимыми питательными элементами. Чтобы приготовить этот защитный раствор, нужно растолочь пекарские дрожжи, смешать их с примерно 0,5 молока (оптимально использовать 3,2% жирности) и развести полученную смесь 10 литрами воды. Затем нужно тщательно опрыскать раствором кусты роз.

Для подкормки роз дрожжами можно также приготовить раствор для полива. Для этого возьмите 100 граммов дрожжей, добавьте к ним стакан сахара и оставьте настаиваться на несколько часов. После этого добавьте к дрожжевой смеси 10 литров воды и оставьте на неделю. Когда раствор будет готов, разбавляйте его в пропорции один стакан на десять литров воды и используйте для полива роз раз в неделю.

Напомним, ранее садоводы назвали идеальное время для обрезки роз, чтобы получить хорошее цветение.

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