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Археологи Испании обнаружили доказательства, что люди проводили операции на черепе 4500 лет назад (фото)

Былим Елена

Археологи Испании обнаружили доказательства, что люди проводили операции на черепе 4500 лет назад (фото)

Испанские археологи обнаружили останки женщины, которой 4500 лет назад провели две трепанации черепа. Женщина, которой к моменту смерти было от 35 до 45 лет, была найдена в погребении медного возраста в Каравака-де-ла-Крус на юго-востоке Испании.

На черепе женщины были обнаружены два отверстия, перекрывающиеся между ее виском и верхней частью уха. Одно отверстие имело размеры 53 мм в ширину и 31 мм в длину, тогда как второе было меньше – 32 на 12 мм, пишет Информационный бюллетень Live Science.

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Исследователи не считают, что отверстия были вызваны травмой исходя из нескольких факторов. Например, не было переломов и каждое отверстие содержало четко определенные края. Они пришли к выводу, что дыры являлись остатками двух отдельных операций.

Археологи Испании обнаружили доказательства, что люди проводили операции на черепе 4500 лет назад (фото)

Женщина, вероятно, пережила обе операции, о чем свидетельствует заживление кости в черепе. Исследователи полагают, что после второй операции она прожила несколько месяцев.

Документация доисторических хирургических процедур является редким явлением, особенно на височной области головы. На Пиренейском полуострове трепанацию почаще проводили в лобной и теменной (верхней) частях черепа.

Исследователи не уверены, почему женщине вообще сделали операцию. Возможно, это было сделано в результате травмы, чтобы устранить любые следы кровоподтеков или разрезов, а поврежденные костные фрагменты могли быть удалены во время процедуры.

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