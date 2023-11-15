Археологи Испании обнаружили доказательства, что люди проводили операции на черепе 4500 лет назад (фото)

Испанские археологи обнаружили останки женщины, которой 4500 лет назад провели две трепанации черепа. Женщина, которой к моменту смерти было от 35 до 45 лет, была найдена в погребении медного возраста в Каравака-де-ла-Крус на юго-востоке Испании.

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На черепе женщины были обнаружены два отверстия, перекрывающиеся между ее виском и верхней частью уха. Одно отверстие имело размеры 53 мм в ширину и 31 мм в длину, тогда как второе было меньше – 32 на 12 мм, пишет Информационный бюллетень Live Science.

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Исследователи не считают, что отверстия были вызваны травмой исходя из нескольких факторов. Например, не было переломов и каждое отверстие содержало четко определенные края. Они пришли к выводу, что дыры являлись остатками двух отдельных операций.

Женщина, вероятно, пережила обе операции, о чем свидетельствует заживление кости в черепе. Исследователи полагают, что после второй операции она прожила несколько месяцев.

Документация доисторических хирургических процедур является редким явлением, особенно на височной области головы. На Пиренейском полуострове трепанацию почаще проводили в лобной и теменной (верхней) частях черепа.

Исследователи не уверены, почему женщине вообще сделали операцию. Возможно, это было сделано в результате травмы, чтобы устранить любые следы кровоподтеков или разрезов, а поврежденные костные фрагменты могли быть удалены во время процедуры.

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