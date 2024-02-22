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Археологи нашли бронзовую руку, расписанную на одном из древнейших языков мира (фото и видео)

Былим Елена

Археологи нашли бронзовую руку, расписанную на одном из древнейших языков мира (фото и видео)

Археологи обнаружили 2100-летнюю бронзовую руку, на которой изображен старейший и длинный образец васконского письма, известный на сегодня.

Рука размером примерно 5,5 на 6 дюймов была найдена во время раскопок в 2021 году на месте, которое считают поселением времен римских серторианских войн, пишет arkeonews.net.

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Надпись на руке сделана на васконском языке, к которому также относится баскский язык, на котором говорят в современной Стране Басков.

Археологи нашли бронзовую руку, расписанную на одном из древнейших языков мира (фото и видео)

Васконский язык, на котором говорили доримские васконы, имеет большое значение для понимания языковой и культурной эволюции Европы.

Место находки артефакта – у входа в жилое здание в пределах поселения Ирулеги – свидетельствует о его ритуальном значении.

Археологи нашли бронзовую руку, расписанную на одном из древнейших языков мира (фото и видео)

Анализ надписи обнаружил слово, похожее на баскский термин, означающий "счастье", свидетельствующее, что артефакт мог служить оберегом или посвящением божеству.

Археологи нашли бронзовую руку, расписанную на одном из древнейших языков мира (фото и видео)

"Рука Ирулеги — единственный длинный написанный текст, найденный на сегодня, рядом с несколькими монетами, отчеканенными на территории Васконика", – сказал ведущий автор исследования Маттин Айстаран из Университета Страны Басков.

Он добавил: "Руку Ирулеги следует рассматривать как хорошо интегрированный элемент в культурный контекст поселения".

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Открытие бросает вызов предварительным предположениям о грамотности древних васконских общин, предоставляя доказательства того, что они владели письменностью.

Хотя связь между васконским языком Ирулеги и современным баскским языком окончательно не доказана из-за нехватки сравнительных текстов, исследователи считают, что надпись предлагает соблазнительные доказательства лингвистической связи.

Микель Эдесо Эгиа из Научного общества Аранзади, координировавший исследовательскую группу, сказал: "Открытие Руки Ирулеги открыло новый горизонт для разгадки истории самого загадочного языка, еще живущего в Европе: баскского языка".

Он подчеркнул важность дальнейших исследований для раскрытия тайн, окружающих баскский язык и его древнее происхождение.

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