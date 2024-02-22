Археологи нашли бронзовую руку, расписанную на одном из древнейших языков мира (фото и видео)

Археологи обнаружили 2100-летнюю бронзовую руку, на которой изображен старейший и длинный образец васконского письма, известный на сегодня.

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Рука размером примерно 5,5 на 6 дюймов была найдена во время раскопок в 2021 году на месте, которое считают поселением времен римских серторианских войн, пишет arkeonews.net.

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Надпись на руке сделана на васконском языке, к которому также относится баскский язык, на котором говорят в современной Стране Басков.

Васконский язык, на котором говорили доримские васконы, имеет большое значение для понимания языковой и культурной эволюции Европы.

Место находки артефакта – у входа в жилое здание в пределах поселения Ирулеги – свидетельствует о его ритуальном значении.

Анализ надписи обнаружил слово, похожее на баскский термин, означающий "счастье", свидетельствующее, что артефакт мог служить оберегом или посвящением божеству.

"Рука Ирулеги — единственный длинный написанный текст, найденный на сегодня, рядом с несколькими монетами, отчеканенными на территории Васконика", – сказал ведущий автор исследования Маттин Айстаран из Университета Страны Басков.

Он добавил: "Руку Ирулеги следует рассматривать как хорошо интегрированный элемент в культурный контекст поселения".

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Открытие бросает вызов предварительным предположениям о грамотности древних васконских общин, предоставляя доказательства того, что они владели письменностью.

Хотя связь между васконским языком Ирулеги и современным баскским языком окончательно не доказана из-за нехватки сравнительных текстов, исследователи считают, что надпись предлагает соблазнительные доказательства лингвистической связи.

Микель Эдесо Эгиа из Научного общества Аранзади, координировавший исследовательскую группу, сказал: "Открытие Руки Ирулеги открыло новый горизонт для разгадки истории самого загадочного языка, еще живущего в Европе: баскского языка".

Он подчеркнул важность дальнейших исследований для раскрытия тайн, окружающих баскский язык и его древнее происхождение.

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