Археологи нашли доказательства пиров на средневековом кладбище в Англии (фото)

Археологи обнаружили раннесредневековое кладбище на территории замка Фонмон на юге Уэльса. Могильник, который, как полагают, датируется между 5 и 7 веками, может содержать до 80 могил.

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Раскопки на этом месте за последние два года обнаружили многочисленные человеческие останки, кости животных и различные артефакты. Исследователи провели дальнейшую радиоуглеродную датировку и анализ находок, пишет Newsweek.

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Эти исследования пролили новый свет на жизнь раннего средневековья в Уэльсе, обеспечив увлекательное понимание истории Фонмона и региона, известного как Долина Гламорган.

"Это действительно увлекательное открытие. Кладбище Фонмон позволит нам узнать так много о людях, живших здесь около 1400 лет назад", — сказал Энди Симан, преподаватель археологии раннего средневековья из Университета Кардиффа в Уэльсе, который ведет раскопки.

Кладбище датируется "решающим", но плохо изученным периодом в истории Британии, сказал археолог.

По его словам, находка в Фонмоне — это памятник, сохранивший не только останки скелетов, но и другие артефакты. Таким образом, это место поможет нам понять этот решающий период и позволит нам использовать современные техники, "чтобы рассказать нерассказанные истории сообщества, живущего в это время".

Некоторые человеческие останки, найденные в могилах, раскопанные до сих пор, демонстрируют необычные черты, такие как скрюченное положение тела.

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Археологи считают, что это место использовалось не только для погребения мертвых. Из многих фрагментов костей животных, обнаруженных на кладбище, некоторые демонстрируют доказательства бойни и кулинарии. Они также обнаружили обломки металлообработки, а также обломки редких импортных стеклянных сосудов для питья — возможно французского происхождения — и керамику, возможно, из Северной Африки.

По мнению археологов, некоторые материалы, найденные на месте, могут быть связаны с ритуалами банкетов у могилы.

Археологи надеются, что это исследование вместе с анализом ДНК скелета раскроет больше о личности и жизни людей, похороненных на месте.

Напомним, в Турции раскопали старинное кладбище, где были похоронены полсотни детей.

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