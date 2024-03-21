Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)

Археологи из Анкарского университета в Турции совершили сенсационное открытие, проливающее новый свет на обычаи и самовыражения наших доисторических предков.

Видео дня

В ходе раскопок неолитического поселения Бонкукла Тарла, датированного 11 000 лет назад, исследователи обнаружили более 100 декоративных предметов, расположенных у ушей и подбородка человеческих останков. Их детальный анализ свидетельствует, что эти предметы использовались в качестве пирсинга, что делает их древнейшими прямыми доказательствами этой практики в мире, пишет Newsweek.

"Это свидетельствует: то, что мы делаем сегодня, то есть используем пирсинг, можно проследить к нашим доисторическим предкам", – говорит Эмма Байсал, соавтор исследования.

Читайте также: В Британии рыбак выловил древний викинговый меч (фото)

Найденные артефакты изготовлены из различных материалов, таких как известняк, обсидиан и речная галька. Их размер и форма свидетельствуют о том, что они использовались для пирсинга ушей и губ.

Анализ скелетов также подтверждает эту теорию. Износ нижних резцов, наблюдаемый у некоторых останков, соответствует тому, что можно наблюдать у людей, носивших лабреты (губные украшения) в разных культурах.

"Это древнейшие примеры пирсинга, найденные на скелетах носивших их людей", - подчеркивает Байсал.

До этого подобные артефакты находили на других неолитических стоянках, но без четких доказательств их использования в качестве пирсинга.

"Это открытие позволит нам по-новому интерпретировать многие артефакты из неолита", - говорит Байсал.

Находки в Бонкукле Тарла свидетельствуют о том, что пирсинг в неолите имел не только эстетическое, но и социальное значение. Его могли использовать как символ зрелости.

"Это свидетельствует о том, что люди, жившие 11 000 лет назад, имели сложные практики орнаментирования тела", — говорит Байсал.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!