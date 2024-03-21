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Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)

Былим Елена

Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)

Археологи из Анкарского университета в Турции совершили сенсационное открытие, проливающее новый свет на обычаи и самовыражения наших доисторических предков.

В ходе раскопок неолитического поселения Бонкукла Тарла, датированного 11 000 лет назад, исследователи обнаружили более 100 декоративных предметов, расположенных у ушей и подбородка человеческих останков. Их детальный анализ свидетельствует, что эти предметы использовались в качестве пирсинга, что делает их древнейшими прямыми доказательствами этой практики в мире, пишет Newsweek.

"Это свидетельствует: то, что мы делаем сегодня, то есть используем пирсинг, можно проследить к нашим доисторическим предкам", – говорит Эмма Байсал, соавтор исследования.

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Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)
Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)
Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)

Найденные артефакты изготовлены из различных материалов, таких как известняк, обсидиан и речная галька. Их размер и форма свидетельствуют о том, что они использовались для пирсинга ушей и губ.

Анализ скелетов также подтверждает эту теорию. Износ нижних резцов, наблюдаемый у некоторых останков, соответствует тому, что можно наблюдать у людей, носивших лабреты (губные украшения) в разных культурах.

Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)
Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей (фото)

"Это древнейшие примеры пирсинга, найденные на скелетах носивших их людей", - подчеркивает Байсал.

До этого подобные артефакты находили на других неолитических стоянках, но без четких доказательств их использования в качестве пирсинга.

"Это открытие позволит нам по-новому интерпретировать многие артефакты из неолита", - говорит Байсал.

Находки в Бонкукле Тарла свидетельствуют о том, что пирсинг в неолите имел не только эстетическое, но и социальное значение. Его могли использовать как символ зрелости.

"Это свидетельствует о том, что люди, жившие 11 000 лет назад, имели сложные практики орнаментирования тела", — говорит Байсал.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

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ФотоТурцияНаука