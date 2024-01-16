Археологи нашли утерянную рукописную книгу псалмов принцессы-беженки (фото)

Ученые обнаружили 21 фрагмент рукописи, которая, вероятно, принадлежала английской принцессе Гунхильд, бежавшей из Англии после норманского завоевания в 1066 году.

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Фрагменты, найденные в архиве в городе Алкмар в Нидерландах, происходят из Псалтыря, написанного на латинском языке со староанглийскими глоссами, пишет Newsweek.

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Гунхильд была сестрой побежденного английского короля Гарольда Годвинсона, погибшего в битве при Гастингсе в 1066 году.

Она умерла в Брюгге, Бельгия, в 1087 году, и ее Псалтирь был подарен католической церкви Св. Донаа в городе. Последнее задокументированное упоминание о рукописи в церкви было в 1561 году.

Ученые считают, что рукопись была конфискована кальвинистами в 1580 году и продана лейденскому переплетчику около 1600 года. Фрагменты, найденные в Алкмаре, являются частью этой рукописи.

Открытие важно для изучения истории англосаксонской культуры и литературы. Оно также дает новое представление о жизни Гунхильда, которая была известна своей религиозностью и образованием.

Напомним, в Саккаре обнаружили древнеегипетские гробницы и статую "бога молчания".

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