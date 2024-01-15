Археологи нашли в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет: жила за 45 миллионов лет до первых динозавров

Ученые обнаружили окаменевшую кожу рептилии, которая жила около 288 миллионов лет назад, то есть за 45 миллионов лет до появления динозавров. Эта находка вместе с семью слепками кожи того же возраста проливает свет на раннюю эволюцию кожи рептилий.

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Об этом пишет IFL.Science.

Кожа ящерицы, сохранившаяся в уникальных условиях, имеет черты, напоминающие разные современные виды. Например, ее галькованная поверхность похожа на кожу крокодила, а складки напоминают встречающиеся у змей и безногих ящериц.

Идентифицировать вид ящерицы по имеющейся информации невозможно, но даже без этого открытия важно, поскольку дает представление о ранних характеристиках кожи рептилий. Эпидермис, имеющий решающее значение для выживания позвоночных на суше, является жизненно важным барьером между внутренними процессами и внешней средой.

Известняковая пещерная система, где найдена кожа, является самым богатым в мире источником окаменелостей палеозойских рептилий, живших на суше. Сотни тысяч костей, сохранившихся в уникальных условиях, предоставляют огромное количество информации о ранней эволюции этих животных.

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Отпечатки в горных породах раскрывают древние поверхности кожи разных животных, демонстрируя "невероятную вариативность" и указывая на то, что чешуйки кожи, которые сейчас встречаются у нескольких живых амфибий, были стандартными в ту эпоху.

Напомним, в Саккаре обнаружили древнеегипетские гробницы и статую "бога молчания".

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