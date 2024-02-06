Археологи нашли в Польше средневековый артефакт: теперь известно, какую обувь в старину носили дети (фото)

Во время раскопок в Тикоцине (Подляское воеводство) археологи Подлясского музея обнаружили уникальную детскую кожаную обувь позднего средневековья. Эта находка датирована XIV-XV веками и экспонируется в Подлясском музее в Белостоке.

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Обувь изготовлена ​​для маленькой детской ножки. Верхняя часть, достигающая выше лодыжки, завязывается ремешком. По данным музея, верх обуви изготовлен из кожи оленя, а подошва со слегка заостренным носком – из толстой волевой кожи.

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"Это уникальный памятник", – подчеркивают в музее. В отделе археологии есть только два целых ботинка, оба найдены во время раскопок в Тикоцине.

Сохранение ботинка стало возможным благодаря "слою гумуса, насыщенного влагой с ограниченным доступом кислорода и большим количеством обломков древесины, содержащих дубильные вещества". Этот слой, вероятно, возник в результате попытки осушить территорию, покрытую щепкой и остатками обработки древесины.

"Возможно, для этого также выбрасывали обрезки кожи и изношенные или поврежденные вещи из этого сырья, которое также хорошо впитывало влагу. Среди них и детская обувь", – рассказали в музее.

Найденная детская обувь дает ценную информацию о жизни людей в позднем средневековье, а также о технологиях изготовления обуви того времени.

Напомним, археологи обнаружили окаменелости редкого дерева, росшего на Земле 350 млн лет назад.

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