Археологи нашли в США уникальные петроглифы: раскрывают новые подробности жизни древних народов

Группа археологов из Ягеллонского университета в Польше совершила удивительное открытие древних рисунков и петроглифов на территории пограничных штатов Колорадо и Юта в США. Результаты их исследований кардинально изменяют представление о заселении этой территории.

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Об этом пишет Arkeonews.

Исследования проводились на территории Касл-Рок-Пуэбло, древнего поселения доколумбового народа пуэбло. Эта местность известна своей наскальной живописью, которая создавалась на протяжении многих веков.

Археологи обнаружили ранее неизвестные крупные галереи и петроглифы, датируемые разными историческими периодами. Некоторые из древнейших петроглифов, изображающих воинов и шаманов, датируются III веком нашей эры. Большинство петроглифов принадлежат к XII-XIII векам.

Эти резные изображения имеют разные формы, включая сложные геометрические фигуры и спирали. На них обычно изображены шаманы, воины, а также животные — бизоны, олени и горные бараны, а также сцены охоты.

В XV-XVII веках, когда эту территорию населяло племя Уте, на наскальных панно стали появляться большие сюжетные сцены охоты на бизонов, горных баранов и оленей. Позже на них изображали лошадей, знаменующих период испанских завоеваний, познакомивших коренных североамериканцев с этими животными (они исчезли с этого континента во время последнего ледникового периода).

Среди новейших образцов наскального искусства – подпись 1936 года, принадлежащая Айри Катхейру, известному ковбою в Юте, Колорадо, Аризоне и Нью-Мексико.

Одна из важных находок команды археологов – обнаружение ранее неизвестных петроглифов, расположенных на высоте 800 метров над поселениями на скале. Некоторые спирали достигают до метра в диаметре. Эти петроглифы, которые использовали для астрономических наблюдений и определения календаря в XIII веке, изменили представление о численности населения и религиозных практиках того времени.

Польская команда с нетерпением ждет дальнейших открытий, а также детальной 3D карты каньонов, подготовленной исследователями из Университета Хьюстона. Эта карта, созданная с помощью LIDAR и оптических исследований, проведенных с высоты 450 метров над каньонами, откроет еще больше тайн.

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Результаты исследований польских археологов имеют важное значение для понимания истории и культуры коренных народов Северной Америки. Они показывают, что эта территория была заселена гораздо раньше, чем считалось ранее, и что ее население было более разнообразным, чем можно было предположить.

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