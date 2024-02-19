Археологи обнаружили на обломках корабля в Эстонии старейший сухой компас Европы (фото)

Археологи в Эстонии нашли невероятно сохранившийся корабль XIV века, на котором размещался старинный компас Эстонские археологи совершили поразительное открытие во время раскопок затонувшего корабля вблизи исторического порта Таллина.

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В 2022 году на улице Лоотси, недалеко от стен старого города, исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные останки средневекового судна. Раскопками руководила эстонская археологическая компания Muinasprojekt OÜ, пишет Эстонский морской музей.

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После обнаружения обширные фрагменты корабля были осторожно перевезены в Эстонский морской музей для дальнейшего изучения.

В настоящее время исследователи тщательно очищают и исследуют останки корабля. Первым шагом является удаление песка и грязи из корпуса, не повредив никаких артефактов. Эксперты также следят за уровнем влажности, чтобы медленно высушить мокрую древесину и предотвратить развитие плесени.

Чтобы узнать больше о том, как был построен корабль, производятся детальные измерения, фотографирование и отбор образцов. Лабораторный анализ образцов поможет точно определить дату постройки корабля.

Дендрохронология, исследование годичных колец деревьев, уже показала, что древесина, которая использовалась для корабля, была срублена примерно в 1360 году.

Во время раскопок и очистки археологи обнаружили несколько увлекательных артефактов, похороненных на корабле, включая инструменты, кожаную обувь и оружие.

Но самыми удивительными находками сегодня являются очень хорошо сохранившиеся останки двух корабельных крыс и то, что считается самым старым сухим компасом, когда-либо найденным в Европе.

Сухой компас был изобретен приблизительно в 1300 году. Он содержит намагниченную стрелку, свободно плавающую внутри стеклянной коробки, на которой изображена роза компаса.

Моряки выравнивали компас с килем корабля, чтобы вращающаяся диаграмма всегда показывала, в каком направлении указывает нос, даже когда корабль менял курс.

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