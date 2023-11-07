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Археологи обнаружили на Сицилии древнегреческий алтарь для семейного поклонения возрастом 2000 лет

Цихоцкая Мария

Археологи обнаружили на Сицилии древнегреческий алтарь для семейного поклонения возрастом 2000 лет

Во время археологических раскопок в районе Южного Акрополя на итальянском острове Сицилия был обнаружен древнегреческий алтарь для семейного поклонения, который датируется более 2000 лет.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам местных властей, данный алтарь вероятно использовался во времена расцвета греческого культурного влияния, перед наступлением Римской империи в первом веке до Рождества Христова (до нашей эры).

Находка была скрыта под землей и растительностью на территории Сегеста, расположенной в западной части Сицилии, и хранилась веками.

Напомним, в Японии археологи обнаружили более 100 тысяч монет, которым 2000 лет.

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