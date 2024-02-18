Археологи обнаружили неповрежденное яйцо с желтком внутри, которому 1700 лет (фото)

Во время раскопок в Англии археологи из Оксфордской археологии совершили невероятную находку: куриное яйцо, которому около 1700 лет, с невредимым желтком и белком.

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Яйцо было найдено в колодце желаний, датируемом эпохой Римской империи, близ города Эйлсбери в Бакингемшире, пишет IFLScience.

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Ученые отмечают, что это невероятно редко, когда яйцо остается невредимым в течение 17 веков. Обычно даже "донести целым яйцо из супермаркета домой целым бывает сложно".

Ученые считают, что это яйцо Эйлсбери является первым в своем роде открытием в римской Британии и даже может быть самым старым нечаянно сохранившимся птичьим яйцом в мире.

Отмечается, что у римлян яйца часто использовали в погребениях и как подношение богам. Возможно, это скопление яиц, в котором было найдено яйцо Эйлсбери, было одним из таких подарков.

Кроме яиц, археологи нашли вблизи Эйлсбери плетеную корзину, гончарные сосуды, монеты, кожаную обувь и кости животных.

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