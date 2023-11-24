Археологи обнаружили в Шотландии старинный монастырь, который был потерян на протяжении веков (фото)

Археологи из Саутгемптонского университета обнаружили в Шотландии древний монастырь, который, как полагают, был утрачен в течение столетий. Точное месторасположение так называемого монастыря Елен долгое время было одной из величайших загадок шотландской археологии.

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Команда нашла доказательства существования монастыря в поле у остатков аббатства Дир (в переводе – Олень), основанного в 1219 году и ликвидированного в 16 веке. Точный век монастыря неизвестен, но он предшествовал соседнему аббатству.

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"Я никогда не ожидала, что мы найдем монастырь. Я совершенно в восторге", - сказала Элис Джаспарс, доктор философии и исследователь кафедры археологии Саутгемптонского университета, руководившей археологическими исследованиями.

Монастырь исторически значим, поскольку древнейшая известная письменная достопримечательность шотландского гэльского — языка, родного для кельтских народов Шотландии — была создана там в конце 11 или начале 12 века.

Гельские тексты поступают в форме дополнений к "Книге Елен" - небольшой иллюстрированной рукописи, известной как "карманное евангелие", которая первоначально была написана на латинском языке.

Книга, написанная между 850 и 1000 годами нашей эры, одна из важнейших рукописей Шотландии. Неизвестно, где была создана рукопись, но примерно в XI веке он попал в монахи монастыря Дир (в переводе – Олень). Отсюда и название.

Эти монахи написали тексты на английском языке, включающие предоставление земли, на полях книги, пока она хранилась в монастыре.

"Оленьий монастырь обозначает место, откуда происходит самый древний сохранившийся шотландский гэльский язык, — сказал Джаспарс. –- Мы не знаем, кто построил ее как таковую, ни ее цель, но мы знаем, что приложения к "Книге оленей" были написаны там".

Также неизвестно, когда монастырь был брошен. Дело усложняло то, что структура не оставила никаких следов своего существования, кроме земельных грантов, написанных в Книге Елен.

В 1715 году рукопись наконец попала в собственность библиотеки Кембриджского университета, расположенной в южной Англии. Обстоятельства, при которых книга переместилась с северо-востока Шотландии в южную Англию, неизвестны.

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