Археологи обнаружили во Франции здание неизвестного назначения периода неолита

Недавние раскопки в Марлиене, Франция раскрыли таинственное доисторическое сооружение в форме подковы, возраст и предназначение которой остаются загадкой. Открытие было сделано командой археологов из Французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во время исследования перед расширением гравийного карьера.

На площади 60 000 квадратных метров археологи обнаружили свидетельства человеческой деятельности, охватывающие период от неолита до раннего железного века. Центром исследования стало необычное сооружение, состоявшее из трех круглых изгородей, одно из которых напоминало подкову. Об этом пишет Arkeonews.

В центре находилась круглая площадка диаметром 11 метров, к которой с северной стороны прилегало подковообразное заграждение длиной 8 метров, а с юга - открытое заграждение. Слой гравия, найденный в заполнении боковых изгородей, свидетельствует о наличии частокола. Это сооружение не похоже ни на что раньше известное археологам. Ее возраст и предназначение остаются загадкой.

Найденные вблизи кремневые артефакты позволяют предположить, что она может относиться к периоду неолита, начавшемуся в Европе около 7000 лет до н.э. Радиоуглеродный анализ поможет определить точный возраст постройки.

На этом месте также были найдены артефакты периода культуры колокольчатых бокалов, в возрасте 4500 лет: семь кремневых наконечников стрел, нарукавники лучника, кремневое огниво и кинжал из медного сплава. На одной из нарукавных повязок обнаружили остатки оксида железа, соответствующего пириту, необходимому для разжигания огня.

Хотя такие артефакты часто указывают на место захоронения, исследователи не смогли подтвердить эту теорию.

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Другой важной находкой стало захоронение, датированное 1500-1300 годами до н.э., с пятью круглыми камерами, одна из которых запечатана. Наибольшее захоронение содержало остатки погребального очага, а также керамические фрагменты и бусы из янтаря.

На расстоянии около 400 метров археологи обнаружили пепел шести кремаций железного века, некоторые из которых содержали ювелирные украшения, такие как кольца и браслеты. Открытие в Марлиене проливают новый свет на жизнь доисторических людей на территории Франции.

Последующие исследования помогут разгадать тайну загадочной постройки в форме подковы и лучше понять жизнь наших предков.

Напомним, в Турции была найдена 2100-летняя плита с наставлениями царя Антиоха I.

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