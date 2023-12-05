rus
Українська
Наука

Археологи показали дом доисторических людей, которому почти 17 тысяч лет (фото)

Былим Елена

Археологи показали дом доисторических людей, которому почти 17 тысяч лет (фото)

Археологи из PALARQ Foundation и проекта Международного института доисторических исследований Кантабрии (IIPP) обнаружили хорошо сохранившуюся палеолитическую хижину в пещере Ла-Гарма в Кантабрии, Испания.

Эта "хижина" была построена 16 800 лет назад и является одним из лучше сохранившихся доисторических жилищ в мире. Как сообщает HeritageDaily, это помещение является овальным пространством площадью около 5 квадратных метров, отграничено камнями и сталагмитами.

Читайте также: В водах Багамских островов обнаружили обломки затонувшего корабля с сокровищами (фото)

Обитель содержит структуру из палок и кож, которые прислонялись к уступу пещеры. В центре находился костер, где происходили разнообразные повседневные дела, такие как изготовление орудий из камня, рогов и кости, а также обработка предметов охоты.

Археологи нашли здесь более 4600 предметов, в том числе кости оленей, лошадей и бизонов, 600 кусков кремня, орудия из рогов и кости. Также были найдены ракушки и уникально украшенные кости.

Археологи показали дом доисторических людей, которому почти 17 тысяч лет (фото)
Археологи показали дом доисторических людей, которому почти 17 тысяч лет (фото)

Прекрасное состояние сохранения этой магдаленской среды существования требовало двух лет междисциплинарной работы с применением инновационных неинвазивных методов, таких как 3D-картографирование, анализ почвы и радиоуглеродная датировка.

Это открытие имеет большое значение для понимания образа жизни групп охотников-собирателей в среднем палеолите на севере Пиренейского полуострова, пишет издание.

Отмечается, что Ла-Гарма является одним из важнейших доисторических мест в Кантабрии, включая, кроме остатков хижины, значительные наборы наскальных изображений, длинную стратиграфическую последовательность последних 400 000 лет и позднейшие археологические контексты.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ФотоНаука