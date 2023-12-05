Археологи показали дом доисторических людей, которому почти 17 тысяч лет (фото)

Археологи из PALARQ Foundation и проекта Международного института доисторических исследований Кантабрии (IIPP) обнаружили хорошо сохранившуюся палеолитическую хижину в пещере Ла-Гарма в Кантабрии, Испания.

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Эта "хижина" была построена 16 800 лет назад и является одним из лучше сохранившихся доисторических жилищ в мире. Как сообщает HeritageDaily, это помещение является овальным пространством площадью около 5 квадратных метров, отграничено камнями и сталагмитами.

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Обитель содержит структуру из палок и кож, которые прислонялись к уступу пещеры. В центре находился костер, где происходили разнообразные повседневные дела, такие как изготовление орудий из камня, рогов и кости, а также обработка предметов охоты.

Археологи нашли здесь более 4600 предметов, в том числе кости оленей, лошадей и бизонов, 600 кусков кремня, орудия из рогов и кости. Также были найдены ракушки и уникально украшенные кости.

Прекрасное состояние сохранения этой магдаленской среды существования требовало двух лет междисциплинарной работы с применением инновационных неинвазивных методов, таких как 3D-картографирование, анализ почвы и радиоуглеродная датировка.

Это открытие имеет большое значение для понимания образа жизни групп охотников-собирателей в среднем палеолите на севере Пиренейского полуострова, пишет издание.

Отмечается, что Ла-Гарма является одним из важнейших доисторических мест в Кантабрии, включая, кроме остатков хижины, значительные наборы наскальных изображений, длинную стратиграфическую последовательность последних 400 000 лет и позднейшие археологические контексты.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

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