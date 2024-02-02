Археологи в Мадриде обнаружили кость, которой 15 млн лет: принадлежала ранее неизвестному виду животных (фото)

Команда палеонтологов из Национального музея естественных наук в Мадриде (MNCN-CSIC) описала новый вид кошачьих, обитавший в городе примерно 15,5 миллиона лет назад, в среднем миоцене. Они назвали новый род и вид Magerifelis peignei.

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Это открытие имеет решающее значение для понимания эволюции кошачьих, поскольку они представляют ранее неизвестную форму с примитивной структурой зубов и челюсти, пишет labrujulaverde.

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Название рода происходит от города Мадрид, "Felis" на латыни означает "кот". Вид посвящен Стефану Пенье, французскому палеонтологу, сотрудничавшему с командой. Описание основано на челюсти, найденной в 2007 году на месте окаменелостей Принсипи-Пио во время строительных работ на железнодорожной станции.

"В миоцене, между 20 и 5 миллионами лет назад, жила группа небольших кошачьих, о которых известно очень мало. До этого времени были найдены лишь некоторые зубы и фрагменты костей", – объясняет исследователь Мануэль Салеса.

"В 2007 году мы нашли это важное место в Принсипи-Пио, где выделялась кошачья челюсть, и только опубликовали его исследования", – добавил он.

Команда смогла восстановить почти полную челюсть с почти всеми зубными рядами в отличном состоянии. Наиболее неожиданным было наличие крохотного второго нижнего моляра, зуба, которого нет у всех нынешних и окаменевших кошачьих, за исключением Proailurus. Благодаря компьютерной томографии им удалось изучить внутреннюю морфологию зубов.

"Челюсть крепче, чем у кошачьих такого размера, что свидетельствует об адаптации к выдерживанию значительного стресса во время охоты на относительно большую добычу", — пояснил Салеса. Кроме того, мышцы челюсти имели сильно развитые участки вставки, что указывало на большую мышечную массу.

15,5 миллиона лет назад климат в Мадриде был более теплым, с богатыми лугами и лесами, где проживала богатая фауна млекопитающих. Среди них были многочисленные копытные и крупные плотоядные животные, такие как медведи и гигантские волки, а также мелкие кошачьи, такие как Magerifelis peignei.

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