Археологи в Перу нашли жуткие погребальные маски (фото)

Группа археологов из Папского католического университета Перу обнаружила 73 неповрежденных захоронения в погребальных связях (фардо) в Пачакамаке, к югу от Лимы.

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Погребения датируются периодом расширения доисторической империи Вари, то есть примерно 800-1100 года нашей эры. Среди них особого внимания заслуживают захоронения лиц обеих полов в масках из резного дерева и керамики на так называемых "псевдоголовах", пишет Heritagedaily.

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Это открытие является значительным вкладом в понимание испанской истории Перу. Оно свидетельствует, что Пачакамак был важным религиозным центром в период империи Вари, и что его обитатели обладали сложной культурой и религией, отметили археологи.

Захоронения были найдены в большом комплексе могильников у подножия рисованного храма. Погребальные пачки сначала складывали индивидуально, а затем и группами. Состояние сохранения большинства из них впечатляющее.

Маски, найденные в погребениях, вырезаны из дерева или изготовлены из керамики. Они часто изображают человеческие лица, но встречаются маски животных и божеств. Маски могли использоваться для разных целей, например, для ритуалов или использовались в качестве украшения.

"Это открытие является настоящей золотой жилой информации о доиспанской культуре Перу. Оно дает нам уникальный взгляд на жизнь людей, живших в Пачакамаке в период империи Вари", – сказал возглавлявший исследование профессор Кшиштоф Маковский.

Исследователи планируют продолжить изучение захоронений, чтобы узнать больше об их значении и контексте.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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