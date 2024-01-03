Ароматная зелень всегда под рукой: Как вырастить дома розмарин

Розмарин – это ароматная пряность, обладающая полезными свойствами. Ее можно использовать в кулинарии, косметологии и медицине. Розмарин можно вырастить дома в горшке. Это несложно, но нужно соблюдать некоторые правила.

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Лучший способ вырастить розмарин – это черенкование, пишет prostoway. Для этого нужно взять молодой побег длиной около 10 см. Нижние листья с побега нужно удалить, а срез присыпать активированным углем.

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Черенок нужно поставить в воду на 2-3 недели. Воду необходимо поменять каждые 3-4 дня. В воду можно добавить немного стимулятора роста.

Когда на черенке появятся корешки, его можно пересадить в горшок. Горшок должен быть не очень большим, чтобы корни не загнили. На дно горшка нужно уложить слой дренажа.

Почва для розмарина должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду. Можно использовать готовый субстрат для цветов или приготовить смесь из дерновой земли, песка и торфа в равных пропорциях.

Розмарин нужно поливать умеренно. Почва должна быть слегка влажной, но не слишком мокрой. Раз в неделю растение можно опрыскивать водой.

Розмарин любит солнечный свет. Но летом его следует притенять от прямых солнечных лучей. Зимой розмарина требуется дополнительное освещение.

Розмарин – это неприхотливое растение. При правильном уходе он будет радовать вас ароматом и вкусом в течение многих лет.

Дополнительные советы:

Чтобы розмарин хорошо развивался, его нужно подкармливать. Раз в месяц можно вносить комплексное минеральное удобрение.

Если розмарин растет в квартире, то его нужно периодически обрезать. Это поможет поддержать форму растения и стимулировать рост новых побегов.

Розмарин можно выращивать в саду. Для этого нужно выбрать солнечное место с рыхлой почвой.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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