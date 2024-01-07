Ароматный и хрустящий: рецепт венского шницеля
Венский шницель – это популярное австрийское блюдо, которое делается из тонкого отбитого куска телятины, панированного в сухарях и жареного во фритюре. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- 4 куска телятины
- 2 яйца
- 2 столовые ложки молока
- 50 граммов пшеничной муки
- 100 грамм панировочных сухарей
- 4 столовые ложки подсолнечного масла
- Веточка петрушки
Читайте также: Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить "ленивые" чебуреки на перекус
Приготовление
- Мясо промойте, обсушите и отбейте до 0,5 см толщины.
- Яйца взбейте в миске с молоком, посолите и поперчите.
- В две тарелки насыпьте муку и панировочные сухари. Шницели обваляйте в муке, затем обмакните в яйца и запанируйте в сухарях.
- Обжарьте шницели на разогретой с маслом сковороде по 3 минуты с каждой стороны.
- Переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
- Подавайте венские шницели горячими, украсив зеленью петрушки.
Советуем также обратить внимание на рецепт чебуреков.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !