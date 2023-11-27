Ароматный и сливочный: рецепт куриного супа с плавленым сыром
Этот суп по рецепту от Shuba идеален для холодного времени: он сытный, ароматный и согревающий. Попытайтесь приготовить его и порадовать прекрасным вкусом себя и близких.
Ингредиенты:
Куриное филе – 600 г
Рис – 150
Плавленый творог – 5 шт.
Картофель – 5 шт.
Морковь – 3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Вода – 3 л
Соль – 1/2 ч. л.
Перец душистый молотый – 1/4 ч. л.
Зелень – 20 г
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Способ приготовления:
Куриное филе залейте водой в большой глубокой кастрюле. Доведите до кипения, снимите пену и варите 40 минут.
Затем охладите филе и нарежьте его на кусочки.
Рис залейте рис водой в отдельной миске. Нарежьте лук и картофель и натрите морковь.
Слейте воду из риса и засыпьте в бульон. Готовьте 10 минут после закипания.
Добавьте в кастрюлю с бульоном лук, картофель и морковь и варите еще 10 минут.
Плавленый сыр охладите и натрите на крупной терке. К супу добавьте курицу, тертый творог, соль и перец. Готовьте еще 3-4 минуты.
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