Астероиды ни при чем: появилась новая теория появления жизни на Земле

Ученые предполагают, что жизненно важные элементы, необходимые для возникновения жизни, уже присутствовали на Земле с момента ее формирования.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, дает новую перспективу происхождения жизни на Земле. Согласно устоявшимся теориям, элементы, необходимые для становления жизни, впервые появились на нашей планете в результате столкновений с космическими камнями, такими как астероиды.

Однако новые исследования предполагают, что многие из этих жизненно важных элементов, таких как сера и азот, уже присутствовали на Земле с момента ее формирования.

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В центре внимания исследования оказались летучие вещества, такие как углерод, водород и азот, а также халькогены, включающие кислород и серу. Эти вещества, испаряясь легче других элементов, считаются ключевыми строительными блоками для возникновения жизни. Ученые, используя метод анализа поведения изотопов на разных этапах формирования Земли, пришли к выводу, что многие из этих летучих веществ уже присутствовали на планете с момента ее самого начала.

Такой вывод открывает новые горизонты в понимании геологической истории Земли и процессов, способствовавших возникновению жизни. Согласно распространенной теории, летучие вещества пришли на Землю вместе с астероидами после формирования ее ядра. Однако новое исследование предлагает, что большинство этих важных элементов были доступны уже на ранних стадиях образования планеты.

Для подтверждения своей теории ученые планируют провести анализ других летучих веществ, таких как азот, что, по их мнению, поможет определить пригодность каменистых планет за пределами Солнечной системы для жизни. Это исследование может изменить наше представление о происхождении жизни и о том, какие условия необходимы для ее появления.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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