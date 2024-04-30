Астрологи предостерегают: в какие дни мая 2024 лучше не красить волосы

Для того чтобы ваша прическа была источником гордости и самоуверенности, эксперты по астрологии советуют обращать внимание на лунный календарь при планировании окрашивания волос или других процедур. Воздействие различных фаз Луны не следует недооценивать, ведь они могут влиять на скорость роста волос, его структуру и общее состояние здоровья.

Команда UAportal предлагает воспользоваться лунным календарем на май 2024 года. Он пригодится для планирования визитов в парикмахерскую и определения оптимальных дней по уходу за вашими волосами.

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Лунный гид по окраске волос в мае 2024 года: определяем оптимальные даты

Имея желание обновить оттенок ваших локонов, отдайте предпочтение следующим дням мая для этой процедуры: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 числа. Астрологи подчеркивают, что эти дни станут идеальным временем для изменения цвета.

Дополнительно, 12, 15, 16, 23 числа также считаются подходящими для легких изменений или подчеркивание натурального цвета волос.

Дни, когда окрашивание волос может не принести желаемого результата: 3, 6, 8, 28 мая. По рекомендациям астрологов, эти даты могут быть менее удачными для посещения салона красоты с целью окрашивания волос. Они считаются менее благоприятными в этом месяце.

Напомним, ранее мы рассказывали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.

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