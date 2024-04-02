Аутентичная украинская "ябчанка": как приготовить лемковскую зупу
Хотите попробовать что-нибудь новенькое и необычное? Тогда приготовьте лемковскую ябчанку – сладкий холодный десерт, идеально подходящий для летнего зноя.
Лемки – это украинцы, живущие в Карпатских Бескидах. Их кухня богата интересными и оригинальными блюдами, ябчанка – одно из них. Этот десерт готовится из яблок, сметаны, муки и сахара. По желанию можно добавить корицу и ванильный сахар. Рецептом поделились на сайте shuba.
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Ингредиенты:
- Яблоки – 700 г
- Вода – 300 мл
- Мука – 30 г
- Сметана – 130 г
- Корица молотая – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Приготовление:
- Вымойте яблоки, очистите их от кожицы и сердцевины. Нарежьте ломтиками яблоки и сложите в кастрюлю с водой.
- Отварите яблоки на среднем огне до мягкости.
- Разомните яблоки пестиком.
- Возьмите 1/3 половника яблочного отвара, влейте в миску со сметаной, добавьте муку и перемешайте.
- Вылейте смесь в кастрюлю с яблоками, перемешайте еще раз.
- Когда ябчанка закипит, добавьте сахар и ванильный сахар. По желанию можно добавить молотую корицу.
- Охладите ябчанку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Совет:
- Вместо яблок можно использовать груши или сливы.
- Для более насыщенного вкуса ябчанку можно сварить на молоке.
- Ябчанку можно подавать со сливками или мороженым.
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