Аутентичная украинская "ябчанка": как приготовить лемковскую зупу

Хотите попробовать что-нибудь новенькое и необычное? Тогда приготовьте лемковскую ябчанку – сладкий холодный десерт, идеально подходящий для летнего зноя.

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Лемки – это украинцы, живущие в Карпатских Бескидах. Их кухня богата интересными и оригинальными блюдами, ябчанка – одно из них. Этот десерт готовится из яблок, сметаны, муки и сахара. По желанию можно добавить корицу и ванильный сахар. Рецептом поделились на сайте shuba.

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Ингредиенты:

Яблоки – 700 г

Вода – 300 мл

Мука – 30 г

Сметана – 130 г

Корица молотая – по вкусу

Сахар – по вкусу

Приготовление:

Вымойте яблоки, очистите их от кожицы и сердцевины. Нарежьте ломтиками яблоки и сложите в кастрюлю с водой. Отварите яблоки на среднем огне до мягкости. Разомните яблоки пестиком. Возьмите 1/3 половника яблочного отвара, влейте в миску со сметаной, добавьте муку и перемешайте. Вылейте смесь в кастрюлю с яблоками, перемешайте еще раз. Когда ябчанка закипит, добавьте сахар и ванильный сахар. По желанию можно добавить молотую корицу. Охладите ябчанку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Совет:

Вместо яблок можно использовать груши или сливы.

Для более насыщенного вкуса ябчанку можно сварить на молоке.

Ябчанку можно подавать со сливками или мороженым.

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