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Аутентичная украинская "ябчанка": как приготовить лемковскую зупу

Игорь Романько

Как сделать ябчанку

Хотите попробовать что-нибудь новенькое и необычное? Тогда приготовьте лемковскую ябчанку – сладкий холодный десерт, идеально подходящий для летнего зноя.

Лемки – это украинцы, живущие в Карпатских Бескидах. Их кухня богата интересными и оригинальными блюдами, ябчанка – одно из них. Этот десерт готовится из яблок, сметаны, муки и сахара. По желанию можно добавить корицу и ванильный сахар. Рецептом поделились на сайте shuba.

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Ингредиенты:

  • Яблоки – 700 г
  • Вода – 300 мл
  • Мука – 30 г
  • Сметана – 130 г
  • Корица молотая – по вкусу
  • Сахар – по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте яблоки, очистите их от кожицы и сердцевины. Нарежьте ломтиками яблоки и сложите в кастрюлю с водой.
  2. Отварите яблоки на среднем огне до мягкости.
  3. Разомните яблоки пестиком.
  4. Возьмите 1/3 половника яблочного отвара, влейте в миску со сметаной, добавьте муку и перемешайте.
  5. Вылейте смесь в кастрюлю с яблоками, перемешайте еще раз.
  6. Когда ябчанка закипит, добавьте сахар и ванильный сахар. По желанию можно добавить молотую корицу.
  7. Охладите ябчанку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Вместо яблок можно использовать груши или сливы.
  • Для более насыщенного вкуса ябчанку можно сварить на молоке.
  • Ябчанку можно подавать со сливками или мороженым.

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