Авиаторы, черепахи и квадратные: какие модели очков будут в тренде в 2024 году
Солнцезащитные очки – не только стильные аксессуары, но и защита для глаз. При выборе очков следует обращать внимание на модели, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Поэтому, при выборе очков, следует придерживаться некоторых правил:
- Обращать внимание на уровень защиты.
- Выбрать оправу.
- Подобрать степень затемнения.
- Найти форму, которая подходит и подчеркивает черты лица.
А о модных моделях расскажет Радиотрек.
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Черепаховая оправа:
Стиль офисной сирены и элегантной библиотекарши не сдает позиций! В этом сезоне дизайнеры предлагают не только классические черные, но и очки в черепаховой оправе.
Авиаторы:
Эта модель почти всегда актуальна. Весной-летом 2024 выбирайте авиаторы с пластиковой оправой и серыми или тепло-коричневыми стеклышками. Станьте звездой городского стиля!
Квадратные очки:
Слегка скругленные края, ретро-нотки 60-х или 2000-х – вот рецепт модных квадратных очков 2024 года.
"Кошачьи глаза":
Минимализм и сдержанность – вот ключевые характеристики этой модели. "Кошачьи глаза" 2024 года лаконично дополнят любой образ.
Футуристические очки:
Большие, почти на половину лица, похожие на лыжные или лабораторные – футуристические очки не оставят вас незамеченными. Выбирайте светлые оправы и оранжевые или прозрачные стеклышки.
Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.
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