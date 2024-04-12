Авиаторы, черепахи и квадратные: какие модели очков будут в тренде в 2024 году

Солнцезащитные очки – не только стильные аксессуары, но и защита для глаз. При выборе очков следует обращать внимание на модели, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Поэтому, при выборе очков, следует придерживаться некоторых правил:

Обращать внимание на уровень защиты.

Выбрать оправу.

Подобрать степень затемнения.

Найти форму, которая подходит и подчеркивает черты лица.

А о модных моделях расскажет Радиотрек.

Читайте также: Какие сумки будут в моде в 2024 году: стилисты назвали 6 трендовых моделей

Черепаховая оправа:

Стиль офисной сирены и элегантной библиотекарши не сдает позиций! В этом сезоне дизайнеры предлагают не только классические черные, но и очки в черепаховой оправе.

Авиаторы:

Эта модель почти всегда актуальна. Весной-летом 2024 выбирайте авиаторы с пластиковой оправой и серыми или тепло-коричневыми стеклышками. Станьте звездой городского стиля!

Квадратные очки:

Слегка скругленные края, ретро-нотки 60-х или 2000-х – вот рецепт модных квадратных очков 2024 года.

"Кошачьи глаза":

Минимализм и сдержанность – вот ключевые характеристики этой модели. "Кошачьи глаза" 2024 года лаконично дополнят любой образ.

Футуристические очки:

Большие, почти на половину лица, похожие на лыжные или лабораторные – футуристические очки не оставят вас незамеченными. Выбирайте светлые оправы и оранжевые или прозрачные стеклышки.

Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!