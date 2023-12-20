Авраменко назвал два слова, которые многие пишут неправильно (видео)

Многие украинцы не знают, как правильно писать слова с дефисом и без него. В частности, это касается двух слов, в которых люди допускают ошибку.

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Учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, в каких словах не употребляется дефис. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Есть в нашем языке два слова, которые абсолютное большинство людей пишет с ошибкой, ставя дефис там, где он не нужен. Эти слова часто употребляются", – отметил языковед.

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"По батькові" – отдельно. Этикетная формула "будь-ласка" также неправильна.

"Итак, "по батькові" и "будь ласка" пишем отдельно, без дефиса. Так писали эти слова 100 лет назад, это никакая не новация", – подчеркнул Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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