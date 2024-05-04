Авраменко объяснил, какое ударение в слове 'вишиванка' верное

Многие спорят из-за неправильных ударений в словах. В частности, споры могут случаться из-за слова "вишиванка", в котором ударение ставят на второй или третий слог.

Известный украинский языковед, филолог, учитель Александр Авраменко привел ряд слов, в которых можно по-разному поставить ударение. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Запомните, в этом слове можно поставить ударение двояко. И "вишИванка" и "вишивАнка", – подчеркнул Авраменко.

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Другими примерами слов, в которых ударение можно ставить на разные слоги являются "також", "мабуть" и "весняний". В последнем речь идет о втором и третьем составе.

В то же время слово "вишиваный" пишем и говорим исключительно с ударением на втором слоге.

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "білет", а в каких – "квиток".

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