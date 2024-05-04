Авраменко объяснил, какое ударение в слове "вишиванка" верное
Многие спорят из-за неправильных ударений в словах. В частности, споры могут случаться из-за слова "вишиванка", в котором ударение ставят на второй или третий слог.
Известный украинский языковед, филолог, учитель Александр Авраменко привел ряд слов, в которых можно по-разному поставить ударение. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".
"Запомните, в этом слове можно поставить ударение двояко. И "вишИванка" и "вишивАнка", – подчеркнул Авраменко.
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Другими примерами слов, в которых ударение можно ставить на разные слоги являются "також", "мабуть" и "весняний". В последнем речь идет о втором и третьем составе.
В то же время слово "вишиваный" пишем и говорим исключительно с ударением на втором слоге.
Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "білет", а в каких – "квиток".
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