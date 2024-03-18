Ажур, кожа и цветочный принт: 5 трендовых моделей женских костюмов на весну

Новый весенний сезон приготовил для нас немало новинок и достопримечательностей в области женской моды и стиля. Дизайнеры успели представить все эскизы и новации для весны, поэтому уже сейчас можно смело рассматривать модные тренды весеннего периода, лучшие идеи весенних образов и привлекательные сочетания весны.

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В этом году в тренде будут женские костюмы, наполненные нежностью и изяществом. Кружева, цветы и брутальная кожа - тренды весны-2024ч

Об этом пишет Радиотрек.

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Тенденция на прозрачность будет продолжаться и в теплое время. Однако костюмы дизайнеры предлагают шить не из прозрачных, а из кружевных тканей.

Цветочный принт

Цветы – еще один хит нынешнего года. В модных коллекциях много костюмов с узором в виде цветов. В основном это костюмы с юбками. Ведь что может быть женственнее юбки?

Декольте

Если в прошлом году очень модными были платья из декольте, то законодатели моды предлагают носить костюмы с открытой линией груди. Декольте наблюдается на жакетах.

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Шортики

Костюмы, где низ – шорты, буквально заполонили подиумы. Здесь и укороченные, и длинные шорты-бермуды, и даже похожие на велосипеды.

Кожа

Кожаных костюмов в этом году тоже много на подиумах. Причем они как с брюками, так и с юбками, из гладкой и тисненой кожи.

Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.

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