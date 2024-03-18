Бабочки и радуга: 5 примет, предвещающих счастье

Мы расскажем вам о 5 распространенных народных поверьях, которые, по давним убеждениям, являются знаками удачи. Наши предки верили, что некоторые вещи несут удачу.

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Например встреча с бабочкой – к удачным преобразованиям. Верить в них или нет – ваше личное дело, но взять себе на заметку – можно. Об этом пишет ЧасДействий.

Встреча с бабочкой

Бабочки считаются символами красоты, свободы и возрождения. Встреча с бабочкой, особенно если она сядет вам на ладонь или плечо, может являться признаком того, что вас ждут счастливые превращения и приятные неожиданности.

Находка блестящей монеты

Найти на улице блестящую монетку – несомненно хорошая примета. Это символ изобилия и финансового благополучия. Сохраните эту монетку в кошельке, и она будет приносить вам везение.

Увидеть радугу

Радуга – не только живописная картина природы, но и символ надежды и исполнения мечтаний. Увидеть радугу означает, что вас ждет счастливый период в жизни, когда все ваши планы и желания могут сбыться.

Услышать птичий щебет за окном

Птицы издавна считались предвестниками новостей. Если вы внезапно услышите птичий щебет за окном, это может быть знаком того, что вас ждут приятные новости, встречи или события.

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Случайно сломать веточку

Сломать ветку дерева – не всегда хорошая примета, но если это произойдет с вами весной, когда пробуждается природа, это может символизировать новые возможности, новую жизнь и счастливые изменения.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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