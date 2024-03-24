Бабушка объяснила, как дешево и быстро вернуть полотенцам мягкость после стирки

Часто после стирки полотенца становятся жесткими и жесткими. Бабушка из Аляски объяснила, что так происходит, когда люди добавляют слишком много моющего средства в стиральную машину.

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Моющее средство накапливается и зависает в волокнах, поэтому нужно избавиться от этих остатков. Однако есть дешевое средство, которое поможет снова сделать полотенца мягкими, сообщает Express.co.uk.

Возьмите белый уксус и налейте одну чашку жидкости в барабан стиральной машинки. Бабушка уточнила, что не нужно добавлять никаких моющих средств или чего-нибудь другого.

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Цикл стирки должен быть на высокой мощности и с горячей водой, поэтому цикл стирки должен быть самый длинный. Она сказала, что этот тип цикла стирки поможет смыть все лишнее моющее средство, прилипшее к волокнам полотенца.

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