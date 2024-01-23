Бабушкин рецепт: Как приготовить конвертики из слоеного теста с разными начинками
Конвертики из слоеного теста с мясной начинкой – это вкусная и простая в приготовлении выпечка, идеально подходящая для семейного обеда или ужина.
Рецептом поделились в издании "Одна минута". Для приготовления теста можно использовать как обычную муку, так и листовую. Для начинки можно использовать любое мясо, которое вам нравится. Чтобы конвертики были более сочными, добавьте в начинку мелко нарезанную капусту или грибы. Перед выпеканием конверты можно смазать не только взбитым желтком, но и сметаной или йогуртом.
Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза
Ингредиенты
- Для теста:
- Вода – 200 мл
- соль - 1/2 ч. ложки
- Мука – 400 г
- Для начинки:
- Мясо – 400 г
- Лук – 350 г
- соль - 1/2 ч. ложки
- Черный молотый перец – 1/2 ч. ложки
- Растительное масло – 50 г
Приготовление
- Приготовьте тесто. В глубочайшей миске смешайте воду и соль, добавьте муку и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на 10-15 минут.
- Приготовьте начинку. Нарежьте мясо на мелкие кубики, лук – на полкольца. Обжарьте мясо и лук на растительном масле до готовности. Добавьте соль, перец и другие приправы по вкусу.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт. Разрежьте пласт на квадраты.
- На каждый квадрат выложите начинку и сформируйте конверты.
- Выложите конверты на противень, застеленный пергаментом. Смажьте конверты взбитым желтком с молоком и посыпьте семенами по желанию.
- Выпекайте конверты в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с консервированными ананасами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!