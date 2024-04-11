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Банош из кукурузы и гречки: очень вкусный результат
Решил смешать в Баноше два моих любимых украинских продукта - кукурузу и гречку и получился очень вкусный результат!
К рецепту:
-75г молотой кукурузы
-75г молотой гречки
-950г молока
-120г сливок 30% или 180г сметаны
-40г масла
-соль
брынза, щечки томленные и душистое масло и орешки
Готовим!
- довожу молоко до кипения, и тоненькой струйкой постоянно помешивая лопаткой ввожу сначала кукурузу, а затем гречку.
- добавляю соль и довожу смесь до слабого кипения и готовлю помешивая около 5-7 минут.
- в конце добавляю сметану, если хотите вкус больше с кислинкой, или сливки, если хотите более сливочный и сладкий привкус и кусочек масла!
- это все! Готово!
А вот подавать очень вкусно на завтрак с яйцом пашот и грибами.
У меня на гарнир были томленые говяджьи щечки (будет вкусно с тушеными говяжьими хвостами, и с соусом от тушения)
А еще, я добавил душистое масло, зелень, жареные орешки и брынзу.
И это очень вкусно. Попробуйте!