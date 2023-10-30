Бегемот в Ботсване напал на туристов и прокусил дверцу внедорожника (видео)

В Ботсване на туристов из США напал бегемот. Он атаковал внедорожник, в котором находились американцы – туристы хотели сфотографировать животное у реки.

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Как сообщает фотограф Bill Klipp в своем канале на YouTube, животное неожиданно проявило агрессивность и наскочило на автомобиль. Бегемот зубами прокусил обшивку двери.

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Путешественники успели снять атаку на фото и видео, прежде чем уехать. Никто из них не пострадал.

Издание отмечает, что разъяренный бегемот набросился на сафари-грузовик в Ботсване. На тот момент в автомобиле был водитель и два фотографа – Билл и Линда Клипп из Флориды. Они приехали в Ботсвану на фотосафари в дельте Окаванго.

Сначала фотографы подумали, что бегемот мог атаковать их из-за страха. Однако они действительно испугались, когда животное кусало авто и не давало ему сдвинуться с места.

Вдруг водителю удалось все же "вырвать" авто из пасти бегемота и он задним ходом вывез туристов из опасного места.

Напомним, на пляж в Калифорнии выбросило глубоководную рыбу-монстра.

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