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Бегущую курицу заметили в космосе: изображение получил телескоп VLT

Былим Елена

Бегущую курицу заметили в космосе: изображение получил телескоп VLT

Международный телескоп VLT, являющийся частью Европейской южной обсерватории, сделал потрясающий снимок туманности "Бегущий цыпленок".

Эта туманность расположена в 6500 световых лет от Земли и является одной из ближайших к нам больших звездных скоплений. Она имеет размеры около 25 полнолуний в небе, поэтому ее невозможно сфотографировать за один раз.

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Для создания мозаики VLT снял сотни кадров, тщательно сшитых вместе. Результатом является изображение размером 1,5 миллиарда пикселей, подробно показывающее многие области туманности, пишет IFLScience.

Бегущую курицу заметили в космосе: изображение получил телескоп VLT

Самым ярким элементом туманности является IC 2948, являющаяся главной структурой в звездном скоплении. В центре туманности расположена IC 2944, почти столбообразная вертикальная структура.

Рядом с IC 2944 находится звезда Лямбда Центавра, видимая невооруженным глазом. Эта звезда намного ближе к нам, чем туманность, и не связана с ней.

Кроме того, на мозаике можно увидеть другие структуры, отделенные от главной туманности, такие как Гум 39 и 40, а также Гам 41. Если увеличить масштаб изображения, можно увидеть детеныша звезды, только что родившегося из туманности, а также Боковые глобулы – темные области плотный газ и пыль.

Это потрясающее изображение является отличным подарком для всех любителей пространства.

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