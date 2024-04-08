Белые, красные, синие и розовые: как изменить цвет гортензий в саду

Гортензии – это прекрасные цветы, которые украшают сад своими большими, яркими соцветиями. Самые распространенные цвета гортензий – розовый, белый и голубой, но знаете ли вы, что можете легко изменить их цвет, чтобы он соответствовал вашему дизайну сада.

Как сообщает santeplusmag.com, секрет изменения цвета гортензий кроется в pH почвы, в которой они растут.

Также вас может заинтересовать: Этот признак на письме указывает, что ваши гортензии заражены и могут умереть

1. Розовые гортензии:

Розовые гортензии – это самый распространенный цвет, который возникает, когда почва имеет нейтральный или слабощелочной pH (около 7). Чтобы получить розовые гортензии, поливайте их чистой водой из-под крана. Вы можете также добавить в грунт нитрат кальция или опилки, чтобы повысить pH.

2. Белые гортензии:

Белые гортензии появляются, когда почва имеет щелочной pH (выше 7). Чтобы получить белые гортензии, добавьте к почве удобрения с высоким содержанием азота и фосфора, такие как яйца или заменители мяса.

Важно: по достижении белого цвета, поливайте гортензии дождевой или проточной водой, чтобы снизить pH и поддерживать здоровье растения.

3. Синие гортензии:

Синие гортензии – это самый яркий цвет, который появляется, когда почва имеет кислый pH (ниже 5). Чтобы получить синие гортензии, приготовьте раствор сульфата алюминия (2 г на литр воды) и поливайте им растение каждые три дня. Вы также можете купить готовый сульфат алюминия в магазине садоводства.

4. Красные гортензии:

Красные гортензии появляются, когда почва имеет слабокислый pH (около 6). Чтобы получить красные гортензии, добавьте в грунт сульфат алюминия.

Важно: не используйте сульфат алюминия в течение длительного времени, ведь гортензии нуждаются в кислой почве для здорового роста.

Помните: изменение цвета гортензий – это не одноразовый процесс. Вам нужно будет регулярно поливать растение подходящим раствором, чтобы поддерживать желаемый цвет.

Не забывайте, что для здорового роста гортензий им нужна кислая почва. Вы можете измерить pH почвы с помощью специального тестера, который можно купить в магазине садоводства.

Напомним, садоводы назвали лучшее время для обрезки гортензий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!