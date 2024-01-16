Белый или черный?: Какой хлеб полезнее

Хлеб – один из самых распространенных пищевых продуктов в Украине. Он может быть изготовлен из разных видов муки, включая пшеничную, ржаную, ячменную и другие.

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Но чем отличается черный хлеб от белого и какой из них полезнее? В издании УНИАН рассказали, какой хлеб полезнее и действительно ли стоит купить именно черный.

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Черный хлеб производится из муки грубого помола, которая содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем мука высшего сорта, из которой производится белый хлеб. Клетчатка помогает улучшить пищеварение, а витамины и минералы необходимы для здоровья организма.

производится из муки грубого помола, которая содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем мука высшего сорта, из которой производится белый хлеб. Клетчатка помогает улучшить пищеварение, а витамины и минералы необходимы для здоровья организма. Белый хлеб содержит меньше клетчатки, витаминов и минералов, чем чёрный хлеб. Он также имеет более высокий гликемический индекс, что означает, что он скорее увеличивает уровень сахара в крови.

Какой хлеб полезнее?

С точки зрения здоровья, черный хлеб полезнее белого. Он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма.

Однако черный хлеб также может быть более калорийным, чем белый хлеб. Поэтому, если вы следите за своим весом, важно употреблять его в умеренных количествах.

Какой хлеб убрать?

При выборе хлеба в магазине обратите внимание на его склад. Лучший выбор – это черный хлеб, изготовленный из муки грубого помола. Также можно выбрать серый хлеб, являющийся смесью пшеничной и ржаной муки.

Избегайте белого хлеба из муки высшего сорта.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельозерновой муки атта. Их уникальность в том, что чапати (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

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