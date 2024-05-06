Белый, с принтом, мини: какие сарафаны будут в тренде в 2024 году

С приходом долгожданного тепла хочется сбросить с себя зимнюю одежду и сверкнуть в чем-то более легком и стильном. Сегодня поговорим о том, какие сарафаны будут в моде летом 2024 года. Говоря о том, какая ткань в моде 2024 года, это однозначно мягкая тактильная, которая позволяет нам чувствовать нежность и комфорт, легкость и стиль. Об этом пишет Униан.

Сарафаны из мягких тканей:

Предпочтите натуральные материалы, которые приятны к телу и дарят ощущение комфорта. Хлопок, лен, вискоза – эти ткани станут вашими фаворитами в жаркие летние дни.

Длинные сарафаны на бретелях:

Элегантный и женственный вариант, который подчеркнет ваш загар и стройность. Сочетайте его с кедами для повседневного образа или с босоножками для романтической встречи.

Цветочный принт:

Не теряет актуальность уже несколько сезонов подряд. Сарафан с цветочным принтом придаст вашему образу нежности и романтичности.

Леопардовый принт:

В этом сезоне леопард снова на пике популярности! Не бойтесь экспериментировать и подчеркивать свою индивидуальность.

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Джинсовые сарафаны:

Практичный и удобный вариант для летних прогулок. Предпочитайте современные фасоны, которые подчеркнут вашу фигуру.

Напомним, мы уже писали, о топе трендовых свадебных платьев 2024 года.

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