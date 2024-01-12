Бесплатное удобрение для подкормки комнатных растений: собирайте волосы и шерсть животных

Для здорового роста комнатным растениям нужны питательные вещества. Один из способов обеспечить их этими веществами – использовать природные удобрения, например, кофейную гущу, цедру цитрусовых или даже волосы, которые найдете в своей щетке.

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Волосы богаты азотом, который является важным питательным веществом для растений. Он способствует росту растений и помогает им производить новые ткани, утверждает издание SantePlus.

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Вы можете использовать волосы как удобрение для растений двумя способами:

Как удобрение с медленным высвобождением: просто зарыть пучок волос в почву горшечных растений. Поскольку волосы разлагаются долго, целесообразно размещать их у основания растений с длительным жизненным циклом, например, лука, лука-порея, кабачков и даже репы.

Для обогащения компоста: смешать волосы с компостом, который вы добавляете в комнатные растения. Компост, состоящий из растительных отходов и органических веществ, также является хорошим удобрением для растений. Он должен состоять из одной части углеродсодержащих материалов, таких как мертвые листья, и двух частей азотных отходов, таких как кожура фруктов или остатки овощей.

Волосы, богатые азотом и белками, являются органическим материалом, который можно добавлять в компост, чтобы обогатить его азотными веществами.

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Обратите внимание, что не следует удобрять растения окрашенными или химически обработанными волосами. Ваши растения могут впитывать химические вещества и повредиться.

Кроме волос для изготовления удобрений для растений можно использовать также шерсть животных, обрезанные ногти и даже перья птиц.

Добавление этих органических веществ к компосту позволит вам обогатить его, чтобы лучше удобрять растения в горшках, а также растения в декоративном саду или огороде.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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