Бесплатный трюк для мгновенного снятия отечности кожи

Забудьте о модных масках и дорогих процедурах. Один обычный обряд, который использовали южные дамы на протяжении веков, может творить чудеса с вашим лицом.

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Секрет прост: нужно опустить лицо в ледяную воду на 30 секунд, пишет Southern Living.

Как сделать красивый макияж: лайфхаки, которые должна знать каждая девушка

Автор статьи признается, что всегда страдала отеками и темными кругами под глазами. Она перепробовала все, но ничего не помогало. Она обратилась за советом к бабушке. И бабушка поделилась с ней этим древним секретом.

Поначалу девушка не верила, что это может помочь. Но, попробовав, она была поражена результатом. Уже через неделю она заметила, что отеки уменьшились, а кожа стала более свежей и сияющей.

Это действительно так просто: вам не нужны специальные инструменты или продукты. Просто наполните миску ледяной водой и погрузите в нее лицо на 30 секунд. Это не только уменьшает отеки, но стимулирует кровообращение, сужает поры, снимает воспаление и делает кожу более упругой.

Эксперты по уходу за кожей подтверждают, что этот метод действительно работает. Эстетик Рене Руло рекомендует добавить к ледяной воде гамамелис, обладающий противовоспалительными свойствами.

Это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи.

Напомним, ранее мы рассказали, как подобрать стрижку под свой тип лица.

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