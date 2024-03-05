Без добавления муки: рецепт овсяного печенья с корицей

Для выпечки этого хрустящего печенья вам понадобится всего 4 компонента. Оно низкокалорийно, не содержит сахара и муки. Идеально подходит к чаю и кофе. Об этом пишет Shuba.

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Ингредиенты (на 12 штук):

Овсяные хлопья – 120 г

Финики (без косточек) – 70 г

Яблочное пюре – 4 ст.л.

Молотая корица – 1 ст.л.

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Инструкция по приготовлению:

Положите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до образования однородной, немного липкой массы. Если консистенция слишком сухая, добавьте еще яблочное пюре. Сформуйте из теста 12 небольших шариков и разложите их на противне, застеленную пекарской бумагой. Отправьте выпекаться при 180 С на 10-13 минут.

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