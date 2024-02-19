Без муки и разрыхлителя: Как приготовить невероятный нежный торт "Невесомость"

Этот десерт поражает своей простотой и изысканным вкусом. Вам понадобится всего 4 ингредиента и чуть больше часа свободного времени, чтобы приготовить нежный и воздушный шоколадный торт без грамма муки.

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Торт "Невесомость" по рецепту с сайта "Хозяйка" – это отличный десерт для любого праздника. Он никого не оставит равнодушным. Вы можете использовать любой шоколад по вашему вкусу. Вместо сахара можно использовать сахарную пудру. Для более насыщенного вкуса можно добавить к крему какао-порошок.

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Ингредиенты:

Для лепешки:

6 яиц комнатной температуры

120 г темного шоколада

70 г сахара

Для крема:

500 мл сливок 33% (охлажденных)

50 г сахарной пудры

Тертый шоколад для украшения

Приготовление:

Корж:

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Взбейте желтки с половиной сахарной пудры. Добавьте растопленный шоколад и продолжайте взбивать до однородности. В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивой пены, постепенно добавляя оставшийся сахар. Аккуратно соедините белковую пену с шоколадной смесью, вымешивая лопаткой круговыми движениями сверху вниз. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровняйте и выпекайте 15-18 минут. Не пересушите лепешку! Дайте лепешку остыть, отделите бумагу. Разрежьте на 3-4 части в зависимости от желаемого размера торта.

Крем:

Взбейте сливки на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость. Добавьте сахарную пудру, когда сливки увеличатся в объеме. Продолжайте взбивать до стойких пиков.

Уборка торта:

Промажьте остывшие лепешки кремом. По желанию украсьте торт тертым шоколадом. Удалите торт в холодильник для пропитки на час или больше.

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