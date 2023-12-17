Без нервов и царапин: Как правильно помыть кота, если он боится купаться

Многие кошки не любят купаться. Они могут бояться воды, шума воды или просто не испытывать потребности в этом. Если ваш кот боится воды, вот несколько советов, как сделать процесс купания более приятным и спокойным для него.

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Начните с того, что приучите кота к звуку воды. Откройте кран и разрешите ему понюхать воду. Затем начните осторожно вытирать его шерсть влажной тряпкой, советуют на сайте royalcanin.

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Лучше купать кота в спокойный час дня, когда он расслаблен и не испытывает стресса. Также важно, чтобы в ванной комнате не было сквозняков.

Не выливайте воду прямо на голову кота. Аккуратно наливайте воду по спине, чтобы смочить шерсть. Используйте мочалку или губку, чтобы тщательно очистить морду и голову кота.

Внимательно следите за поведением кота во время купания. Если он начинает проявлять признаки стресса, например, шипеть, царапаться или пытаться скрыться, приостановите процесс и дайте ему время успокоиться.

Вот несколько дополнительных советов:

Используйте теплую воду, чтобы кот не чувствовал холода.

Не оставляйте кота в воде надолго. Обычно достаточно 5-10 минут.

После купания высушите кота полотенцем или феном.

С течением времени и терпением вы сможете приучить кота к купанию и сделать этот процесс более комфортным для обоих.

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